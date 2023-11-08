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"Уходишь в политику?": Димаш Кудайберген удивил фанатов встречей с главой ООН в Женеве

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Димаш Кудайберген и Наталья Валовая в отделении ООН в Женеве
Димаш Кудайберген и Наталья Валовая. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген посетил Швейцарию, где встретился с генеральным директором ООН в Женеве Татьяной Валовой. Казахстанский музыкант раскрыл подробности визита в Instagram, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген опубликовал серию фото в Instagram, сопроводив их подробностями визита на трех языках. Так, в ходе встречи Кудайберген и Валовая обсудили дальнейшие перспективы совместных проектов. Также они отметили особую роль, которую могли бы играть известные личности в продвижении универсальных человеческих ценностей, идей мира и взаимопонимания.

"Мы побывали во Дворце Наций, где ознакомились с произведениями искусства, историческими документами и объектами в Женевской библиотеке и архивах ООН. Позже прошли встречи во Дворце Вильсона - Управлении ООН по правам человека, и штаб-квартире Международной Организации по миграции. Посетил Постоянное представительство Казахстана при ООН в Женеве, где встретился с сотрудниками и членами их семей. В ходе встречи с Постоянным представителем Ерланом Алимбаевым узнал о приоритетных направлениях Казахстана в работе на женевской площадке", - рассказывает казахстанский артист.

Поклонники творчества Димаша пришли в удивление от своего кумира.

"Поздравляю тебя с твоими успехами, но я немного обеспокоена твоей карьерой (музыкальной - прим. ред.)", "У меня вопрос - ты уходишь в политику или ты все еще музыкант?", - спрашивают поклонники казахстанского артиста.

Остальные, однако, похвалили 29-летнего исполнителя за позитивный вклад в продвижение мира во всем мире.

"Очень хорошее дело! Удачи", "Амбассадор мира и культуры. Ждем новых проектов", "Ваш голос и Ваша личность могут изменить этот мир", "Спасибо, что используете свою популярность для поддержки мира и прав человека", - гласят комментарии на разных языках мира.

Согласно информации на официальном сайте отделения, ООН в Женеве активно работает над продвижением разоружения, достижением целей в области устойчивого развития, защитой и поощрением прав человека, поощрением гендерного равенства, искоренением нищеты и оказанием быстрой и эффективной гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. Отделение расположено в историческом Дворце Наций - только в прошлом году там было проведено около 8000 встреч, каждая из которых по-своему затрагивала жизни людей во всем мире.

Недавно Димаш показал необычный подарок, который он получил от Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044629-uhodish-v-politiku-dimash-kudaybergen-udivil-fanatov-vstrechey-s-glavoy-oon-v-zheneve/

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