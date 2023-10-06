"Влюбился в этот трек": казахстанская певица Liili порадовала меломанов романтическим синглом

Казахстанская певица Liili, ставшая популярной после выхода завирусившегося в Сети трека Hot, выпустила новый сингл. R&B-исполнительница отметила, что песня посвящена тяжелому расставанию, передает NUR.KZ.

Сегодня, 6 октября, молодая певица представила свой третий сольный сингл Waterfall. Подписчики в Instagram с нетерпением ожидали его выхода.

"Я влюбился в этот трек с первого прослушивания!", "Красиво", "Кажется, я буду переслушивать этот трек каждый день", "Какая умничка", "Наконец-то, спасибо", - оставили они свои отзывы.

Романтическая композиция Waterfall, которая является миксом современного R&B и синт-вейва, вдохновленного поп-музыкой 80-х, не может оставить равнодушными меломанов.

Артистка сравнивает свои слезы с водопадами, ведь сингл посвящен тяжелому расставанию и попыткам вернуть любимого.

"Пару месяцев назад я импульсивно рассталась с парнем, который мне очень нравился - в голове были только мысли о том, как вернуть его. В итоге у нас ничего не получилось, зато родилась песня, и мне стало немного легче", - отметила Liili.

Девушка добавила, что, несмотря на грустную тему, ей захотелось сделать трек танцевальным.

"Я хотела сделать ее танцевальной - на контрасте с моим состоянием в тот момент. Просто лежать и страдать мне не хотелось, так что эта песня помогла мне направить негативную энергию в позитивное русло", - рассказала она.

Напомним, ранее Liili выпустила ремикс на свою песню Hot, ставшую мировым хитом. А звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян сняла видео под ее трек.