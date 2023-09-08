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Ставшие мамами участницы группы "Асыл" готовятся к возвращению на сцену (видео)

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Участницы группы "Асыл" с детьми
Участницы группы "Асыл" с детьми. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская группа "Асыл" готовится к возвращению на сцену. Об этом написала одна из участниц, кобызистка Акерке Буркитбай, в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Мы стали мамами, а теперь вышли из декретного отпуска и возвращаемся на сцену. Сейчас готовим новые композиции и песни для слушателей, которые по нам соскучились и искали нас.

Ждем вашей поддержки", - написала Акерке, которая стала мамой в феврале этого года. Малыша впервые показали на его бесик-тое.

"Молодцы, желаю вам творческих успехов!", "Красавицы! Я так рада за вас!", "Ура!", "Какие вы все милые красотки", "Красивые, стильные", "Как я рада, что вы снова все вместе", - написали фанаты.

Ранее фото участниц группы "Асыл" с детьми умилило Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2035889-stavshie-mamami-uchastnitsy-gruppy-asyl-gotovyatsya-k-vozvrascheniyu-na-stsenu-video/

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