Фото участниц группы "Асыл" с детьми умилило Казнет

Участницы группы "Асыл" с детьми. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Кобызистка Акерке Буркитбай показала в Instagram теплое фото со своими коллегами по сцене. Участницы группы "Асыл" запечатлелись на снимке с детьми, передает NUR.KZ.

"Группа "Асыл с детьми. Сегодня каждая из нас является любящей женой, матерью. Слава Аллаху. Хотите увидеть нас на сцене?" - спросила Акерке своих подписчиков.

Умиленные подписчики заявили, что ценят творчество участниц группы "Асыл". Они отметили, что материнство сделало девушек еще краше.

"Какие же вы все милые, красивые, домашние девочки-мамы! Умение перевоплощаться на сцене, быть огнем - это искусство! Обожаю вас и жду ваших новых шедевров!", "Красивые девушки, будьте счастливы", "Молодцы, семью, детей тоже надо сохранять, детишки подрастут, а работа подождет", "Вы все красавицы", "Такие классные", - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020078-foto-uchastnits-gruppy-asyl-s-detmi-umililo-kaznet/