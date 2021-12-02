Айсултан Сеитов показал постер своего дебютного фильма

Айсултан Сеитов на фоне постера к своему дебютному фильму. Фото: instagram.com/aisultan

Молодой казахстанский режиссер Айсултан Сеитов представил постер своего дебютного полнометражного фильма "ҚАШ". Фотографией с постером он поделился на своей Instagram-странице.

Айсултан отметил, что его "бросает в дрожь" от осознания, что за 8 лет он прошел путь от зачисления на факультет кинопроизводства до дебютного фильма.

"Мы очень много работаем с командой, уже не терпится вам показать. Стал сентиментальным, идет переосмысление многих вещей и мне очень хочется держать вас в курсе этого порой не легкого пути", - признался Айсултан.

Он поблагодарил семью, друзей и команду, которые поддерживали его на всем пути.

"Много нервничаю, и порой на вас это отражается. Извините. 2022 год, у нас все получится", - написал Сеитов.

Напомним, казахстанец покорил зрителей своей работой над клипами таких мировых исполнителей как Travis Scott, Offset, Скриптонит, Иван Дорн, Jah Khalib и Масло черного тмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944839-aysultan-seitov-pokazal-poster-svoego-debyutnogo-filma/