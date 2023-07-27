Попавшая в скандал финалистка "Мисс Казахстан" представит страну на международном конкурсе

Диана Ташимбетова. Фото: instagram.com/diana.tashii

Финалистка конкурса "Мисс Казахстан" и лишенная титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022" Диана Ташимбетова представит страну на конкурсе Miss Charm. Об этом сообщается на Instagram-странице конкурса.

Организаторы конкурса, проходящего во Вьетнаме, опубликовали фотографии Дианы Ташимбетовой, отметив, что именно она будет представлять Казахстан на этом состязании.

В описании к публикации говорится, что Диана является обладательницей титула "Мисс Шарм Казахстан-2024".

В комментариях к публикации подписчики страницы выразили восхищение внешностью казахстанки.

"Шикарная", "Королева", "Ты определенно заслуживаешь этого", - гласят комментарии к фотографиям Дианы.

Судя по информации на странице конкурса, конкуренцию казахстанке составят красавицы из Аргентины, Индонезии, Италии и Филиппин.

На официальном сайте конкурса указано, что Miss Charm – это конкурс красоты глобального масштаба, целью которого является поиск самых выдающихся представительниц прекрасного пола из разных стран мира, чтобы оценить их красоту, культуру и образование.

Жюри конкурса оценивают не только внешние данные девушек, но и их интеллект и способность очаровать публику.

Участниц организаторы конкурса выбирают вместе с оргкомитетами авторитетных конкурсов красоты из каждой страны-участницы. Все участницы выбираются из числа королев красоты как международного, так и местного масштаба.

Конкурс проходит в городе Хошимин на юге Вьетнама.

Добавим, что предыдущий конкурс красоты обернулся для Дианы Ташимбетовой громким скандалом.

В декабре прошлого года финалистка "Мисс Казахстан-2022" пожаловалась на организаторов, сообщив, что ей "не предоставили должную подготовку и отказались от финансирования" для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".

В ответ организаторы конкурса лишили Диану Ташимбетову титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022". А позже организаторы конкурса заявили, что намерены подать на девушку и ее маму в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2030229-popavshaya-v-skandal-finalistka-miss-kazahstan-predstavit-stranu-na-mezhdunarodnom-konkurse/