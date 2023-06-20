Димаш Кудайберген даст большое шоу Stranger в Малайзии

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, имеющий многомилионную армию поклонников во всем мире, даст первый сольный концерт в Малайзии. Зрелищное шоу Stranger состоится в Куала-Лумпуре 24 июня.

Как сообщает DimashNews, на сольном концерте Димаша в качестве специального гостя выступит известная малазийская певица Дато Шри Сити Нурхализа.

Артистка отметила, что восхищена певческими способностями казахстанского исполнителя.

"Его голос великолепен, будь то сложные высокие ноты или низкие ноты, он может свободно переключаться, даже если это нелегко для других певцов, но он, кажется, делает это без усилий, поет действительно великолепно", - сказала Дато Шри Сити Нурхализа в своем недавнем интервью.

В преддверии шоу организаторы концерта проводят различные конкурсы, розыгрыши призов и билетов на концерт.

Одним из таких интересных мероприятий стал конкурс вокалистов, участники которого исполнили известные песни из репертуара Димаша - S.O.S, "Адажио", "Опера-2". Главным призом стала возможность выступить в качестве гостя на открытии концерта Димаша.

Победителем конкурса признан 16-летний певец Eshan, который исполнил вокализ "Знай", а его призерами - молодые музыканты Lim Yue Zhen и Aric Lau.

Напомним, 13 июня стало известно о смерти дедушки Димаша. Глава государства выразил соболезнования семье артиста. А накануне Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост покойному дедушке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2025557-dimash-kudaybergen-dast-bolshoe-shou-stranger-v-malayzii/