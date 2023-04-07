"Недавно отказалась от главной роли": Динара Бактыбаева рассказала, когда вернется в кино

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, известная по фильмам "Кудалар", "Черный, черный человек", рассказала в Instagram, когда собирается вернуться в кино, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у молодой мамы, когда она собирается вернуться к работе.

"Как только подвернется хороший проект и звезды сойдутся. Недавно отказалась от главной роли, потому что мои личные возможности были ограничены. Тут в первую очередь думаешь о детях", - заявила она.

Напомним, летом прошлого года актриса стала мамой во второй раз. У нее родилась еще одна дочь, которую нарекли Алишей. Динару спросили, сколько детей она хотела бы иметь.

"В идеале троих детей, но как получится", - ответила актриса.

Сторис Динары Бактыбаевой. Скрин: instagram.com/dika_strai

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2015879-nedavno-otkazalas-ot-glavnoy-roli-dinara-baktybaeva-rasskazala-kogda-vernetsya-v-kino/