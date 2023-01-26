Динара Бактыбаева рассказала о заработке актрис в Казахстане

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева рассказала о заработке актрис в стране, а также высказалась о том, что временно предпочла семью карьере, передает NUR.KZ.

Подписчики Динары спросили в Instagram, были ли у нее сомнения касательно того, что она поставила семью выше работы.

"Это участь многих женщин - брать декрет, отойти от дел и просто насладиться материнством. Но я не выбрала быть домохозяйкой на всю свою жизнь. Придет время - вернемся в строй. Женщины вообще многогранны и многозадачны", - ответила актриса.

Она также рассказала о заработке актеров.

"Если бюджет большой, то, может, и перепадет. Как правило, на частных проектах считают каждую копейку и именно на актрисах (прошу заметить гендер) стараются сэкономить. Если вы хотите в кино ради денег, то разочаруетесь, я вас уверяю. А платят хорошо в коммерции, на рекламах, если ты стал достаточно узнаваем", - написала знаменитость.

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2006905-dinara-baktybaeva-rasskazala-o-zarabotke-aktris-v-kazahstane/