Игорь Николаев. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Российский певец Игорь Николаев впервые появился на публике после слухов о госпитализации. Музыкант стал лауреатом премии "Виктория", об этом артист сообщил в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, что в январе этого года в СМИ появилась информация о критическом состоянии здоровья артиста и последующей госпитализации. Однако сам музыкант опроверг данные слухи и заверил поклонников, что с ним все в порядке.

Игорь Николаев посетил национальную музыкальную премию "Виктория-2022", где певец получил награду за проект в области классической музыки.

"Премия "Виктория" за цикл "Игорь Николаев. 15 мелодий для фортепиано" в исполнении Екатерины Мечетиной. Номинация "Проект в области классической музыки". Спасибо за ваш выбор, коллеги-академики", - поделился музыкант.

Жена и дочь артиста пришли поздравить с наградой.

"Поздравляем Игоря с получением премии "Виктория" в области классической музыки. Спасибо огромное академикам, слушателям и любителям классической музыки", - написала Юлия Проскурякова, супруга композитора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011613-igor-nikolaev-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-sluhov-o-gospitalizatsii/