Игорь Николаев опроверг информацию об инфаркте

Игорь Николаев. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что у него случился инфаркт. Он обратился к своим поклонникам.

Николаев написал пост на своей официальной страничке в Instagram. Он опроверг появившиеся слухи.

"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!" - написал Николаев.

Коллеги по цеху обрадовались тому, что появившаяся информация оказалась лишь слухами.

Напомним, что ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что у 63-летнего певца диагностировали нестабильную стенокардию и с подозрением на инфаркт отвезли в больницу в подмосковном Красногорске, но затем перевезли в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2007532-igor-nikolaev-oproverg-informatsiyu-ob-infarkte/