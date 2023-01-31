Игорь Николаев опроверг информацию об инфаркте
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Известный российский композитор и певец Игорь Николаев прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что у него случился инфаркт. Он обратился к своим поклонникам.
Николаев написал пост на своей официальной страничке в Instagram. Он опроверг появившиеся слухи.
"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!" - написал Николаев.
Коллеги по цеху обрадовались тому, что появившаяся информация оказалась лишь слухами.
Напомним, что ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что у 63-летнего певца диагностировали нестабильную стенокардию и с подозрением на инфаркт отвезли в больницу в подмосковном Красногорске, но затем перевезли в Москву.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2007532-igor-nikolaev-oproverg-informatsiyu-ob-infarkte/