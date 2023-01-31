"Подозрение на инфаркт": появилась информация о госпитализации Игоря Николаева

Игорь Николаев. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Российский композитор и певец Игорь Николаев был госпитализирован в Москве, причиной послужило подозрение на инфаркт, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыканту стало плохо накануне утром, когда он находился в загородном доме - у него возникли проблемы с сердцем, по этой причине артисту вызвали медиков "Скорой помощи".

Отмечается, что у 63-летнего певца диагностировали нестабильную стенокардию и с подозрением на инфаркт отвезли в больницу в подмосковном Красногорске, но затем перевезли в Москву.

Канал также сообщил, что на данный момент композитор находится в блоке интенсивной терапии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" минздрава России, где его обследуют врачи.

Между тем, телеканал "360" сообщил, что сам Николаев не подтвердил информацию о своей госпитализации.

"Чувствую себя прекрасно", - заверил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2007497-smi-igor-nikolaev-gospitalizirovan-s-podozreniem-na-infarkt/