"Я всегда пишу о своих отношениях": казахстанская певица Liili выпустила новую песню

Liili и BLIZKEY. Фото: instagram.com/lili_liili

17 февраля состоялся выход совместной песни молодой отечественной певицы Liili и российского исполнителя BLIZKEY, этим событием артисты поделились в своих социальных сетях, передает NUR.KZ.

Трек Roses повествует о сложных, неудавшихся отношениях. По словам pr-менеджера артистки, текст композиции был написан исполнителями по отдельности.

«Я получила демку и сразу накидала текст. Потом мы встретились с Валерой (BLIZKEY), он рассказал историю своего текста, я - своего. Неожиданно все сошлось. Мы писали об одном и том же - о токсичных отношениях, через которые и я, и Валера прошли. Также есть кое-что в моем куплете: вначале я пою на английском о том, что все говорят мне плохие вещи о бывшем и, скорее всего, они услышали о нем из моих треков. Это отсылка к тому, что я всегда пишу о своих отношениях», - поделилась Liili.

Казахстанская R&B-исполнительница Liili (Лейла Коджахметова - прим.ред.) стала известна после выхода трека Hot, который завирусился в социальных сетях в том числе благодаря отметкам голливудских знаменитостей Ким Кардашьян, Роузи Хантингтон-Уайтли и Лили Коллинз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009795-ya-vsegda-pishu-o-svoih-otnosheniya-kazahstanskaya-pevitsa-liili-vypustila-novuyu-pesnyu/