"Не перестану работать": актер и боксер Еркебулан Токтар снялся в новом фильме

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Отечественный актер и боксер Еркебулан Токтар рассказал, что помогает ему добиться успеха в карьере. Артист отметил, что скоро на экраны выйдет новый фильм с его участием, передает NUR.KZ.

Еркебулан Токтар заявил, что для него важен как спорт, так и творчество.

"Скоро выйдет на экраны фильм Zero. Между первым моим фильмом Zor и Zero - 5 лет. За 5 лет было сделано немало работы. Многое изменилось.

С помощью Аллаха я достиг определенных достижений. Многие меня спрашивают: "Что ты выберешь - кино или поединки?". Хочу ответить, что выберу труд. Труд помогает достичь многого в любой сфере.

Трудолюбивого человека Аллах всегда заметит. И наградит его по заслугам. И кино, и поединки не будут вечными для меня, в будущем я, возможно, займусь чем-то другим.

Но неизменным останется одно - это труд. Я не перестану работать", - поведал Еркебулан.

Напомним, недавно Еркебулан Токтар озвучил свои требования к избраннице, он заявил, что ему нужна невинная девушка, после чего подвергся хейту в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2003219-ne-perestanu-rabotat-akter-i-bokser-erkebulan-toktar-snyalsya-v-novom-filme/