"Что с лицом?": Баглан Абдраимов заставил волноваться фанатов, опубликовав новое фото

Баглан Абдраимов. Фото: instagram.com/baglan_abdraimov_official

Солист группы "Жігіттер" Баглан Абдраимов напугал своих подписчиков, появившись с "разбитым лицом" в день своего рождения. Обеспокоенные фанаты попытались выяснить, что же произошло, передает NUR.KZ.

"Сегодняшний день рождения", - прокомментировал певец свое фото, опубликованное в Instagram.

"Все нормально? Что случилось?", "С мужчиной всякое может случиться, ничего страшного", "В кино, наверное, снялся", "Что с вашим лицом?"- недоумевали фанаты, которые не забыли поздравить артиста с днем рождения.

Позже артист рассказал, что приступил к съемках фильма под названием Zero. И "разбитое лицо" оказалось отменной работой гримера.

"Я на сто процентов уверена, что это очень нужное кино, будем с нетерпением ждать выхода на экраны", "Удачи, брат", "Пусть все получится", - отметили подписчики и звездные коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993251-chto-s-litsom-baglan-abdraimov-zastavil-volnovatsya-fanatov-opublikovav-novoe-foto/