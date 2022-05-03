"Столько добрых слов": Дарья Повереннова побывала с гастролями в Алматы и Шымкенте

Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

Российская актриса Дарья Повереннова побывала с гастролями в Шымкенте и Алматы. Вместе с ней Казахстан посетила звезда фильма "Москва слезам не верит", народная артистка РФ Вера Алентова, передает NUR.KZ.

Перед поездкой Дарья в своем Instagram рассказала, что вместе с Верой Алентовой собирается в трехдневный гастрольный тур со спектаклем "Роковое наследство". Театралы из Шымкента, Алматы и Бишкека с нетерпением ожидали встречи с артистами.

В каждом городе Повереннова записывала видео и делилась фотографиями.

"Город Шымкент. Плюс 30. Непривычно, но приятно после долгой московской зимы!" - отметила она.

Актриса, прогуливаясь по городу, посетила дендропарк.

"Дендропарк - одно из любимых мест отдыха горожан. Гуляют семьями, устраивают пленэры. Катаются на озере. Кто бывал в Шымкенте? А может, вы здесь живете?" - спросила она своих подписчиков.

В Алматы Дарья, как оказалось, приезжает не в первый раз.

"Оказывается, так много среди вас подписчиков из Казахстана! Я даже не ожидала! Столько добрых слов получили вчера!

Привет всем из Алматы! Очень люблю этот город. Бывала много раз. В разное время года. Конечно, весной нравится больше всего! Не так жарко, но очень зелено и ароматно.

Сейчас большинство плодовых деревьев отцвело, но цветет сирень! Можете представить эти запахи!

Открыла для себя Алматинский ботанический сад. Главный ботанический сад республики. Заложен в 1932 году на площади 108 гектаров. Большой, очень красивый и ухоженный! Советую очень! Бывали в Алматы?" - рассказала она.

По дороге в Кыргызстан Повереннова запечатлелась в маковом поле.

"Дорога из Алматы в Бишкек проходит среди вот таких маковых полей и гор. Правда, не везде такое буйство мака, но если очень захотеть, то получается вот такая красота!" - написала она, пригласив своих подписчиков на спектакль в Бишкек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967821-stolko-dobryh-slov-darya-poverennova-pobyvala-s-gastrolyami-v-almaty-i-shymkente/