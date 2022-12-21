Айкын и Жулдыз Омиргали представили клип, снятый в Майами

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанские артисты Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали представили новый клип, снятый в Майами. Фанаты заявили, что всегда рады музыкальным новинкам звездной пары, передает NUR.KZ.

Ранее экс-солистка "КешYOU" Жулдыз Омиргали очаровала Сеть романтической фотографией с мужем - казахстанским исполнителем Айкыном. Фото было сделано в Майами во время съемок нового клипа на песню "Лас-Вегас - Париж".

Жулдыз также призналась, что один из нарядов для клипа ей сшила мама всего за три дня. Накануне Айкын показал отрывок клипа в своем Instagram.

Подписчики заявили, что им понравилась новая работа артистов и образы Жулдыз.

"Поздравляю! Жулдыз, как всегда, красотка", "Будьте счастливы", "Слова хорошие", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Вау, особенная песня", "Круто", - гласят комментарии под публикацией артиста.

Отметим, что красочный клип звездной пары уже вышел в YouTube.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2002469-aykyn-i-zhuldyz-omirgali-predstavili-klip-snyatyy-v-mayami/