"Пусть любовь ваша будет вечной": фото Айкына и Жулдыз Омиргали очаровали фанатов

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанские артисты Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поделились романтическими снимками, сделанными на отдыхе в США. Фанаты назвали их пару одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе, передает NUR.KZ.

Романтические фотографии на фоне моря появились в Instagram Жулдыз Омиргали.

"Раз, два, три. Век меня люби", - написала экс-солистка "КешYOU", отметив официальный аккаунт мужа и добавив смайлик в виде красного сердца.

Фанаты пожелали супругам счастья и искренне полюбовались их теплыми фото.

"Прекрасная пара", "Будьте счастливы, Айкын, не обижай Жулдыз, она такая нежная", "Как бы не сглазить, красивая пара", "Айкын - красавчик, люблю его творчество, Жулдыз, будь счастлива", "Пусть любовь ваша будет вечной", - оставили свои отзывы пользователи Казнета.

Ну а некоторые вновь заподозрили артистку в беременности, как это было в прошлый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995715-pust-lyubov-vasha-budet-vechnoy-foto-aykyna-i-zhuldyz-omirgali-ocharovali-fanatov/