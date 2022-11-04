"Пусть любовь ваша будет вечной": фото Айкына и Жулдыз Омиргали очаровали фанатов
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Казахстанские артисты Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поделились романтическими снимками, сделанными на отдыхе в США. Фанаты назвали их пару одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе, передает NUR.KZ.
Романтические фотографии на фоне моря появились в Instagram Жулдыз Омиргали.
"Раз, два, три. Век меня люби", - написала экс-солистка "КешYOU", отметив официальный аккаунт мужа и добавив смайлик в виде красного сердца.
Фанаты пожелали супругам счастья и искренне полюбовались их теплыми фото.
"Прекрасная пара", "Будьте счастливы, Айкын, не обижай Жулдыз, она такая нежная", "Как бы не сглазить, красивая пара", "Айкын - красавчик, люблю его творчество, Жулдыз, будь счастлива", "Пусть любовь ваша будет вечной", - оставили свои отзывы пользователи Казнета.
Ну а некоторые вновь заподозрили артистку в беременности, как это было в прошлый раз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995715-pust-lyubov-vasha-budet-vechnoy-foto-aykyna-i-zhuldyz-omirgali-ocharovali-fanatov/