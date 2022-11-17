"Мама сшила платье за три дня": Жулдыз Омиргали восхитила фанатов нежным образом

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyz_omirgali__official

Певица Жулдыз Омиргали восхитила фанатов нежным образом, который примерила для съемок их с Айкыном нового клипа. Жулдыз рассказала, что наряд для нее сшила мама, передает NUR.KZ.

Экс-солистка "КешYOU" опубликовала новые фотографии в Instagram.

"Это мой второй лук, который я выбрала для съемок клипа, снятого в Майами. Мама сшила для меня это платье за три дня. Даст Бог, как закончим монтаж, увидите. Спасибо, мама", - отметила Жулдыз.

Фолловеры оставили свои отзывы, он восхитились образом Жулдыз.

"Жулдыз я очень уважаю, хорошая девушка, я желаю ей с Айкыном вечной любви", "Какое нежное платье, прям под стать тебе", "Ваша мама настоящая мастерица", "У вашей мамы золотые руки", - отреагировали фанаты.

Напомним, фото Айкына и Жулдыз Омиргали очаровали фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997567-mama-sshila-plate-za-tri-dnya-zhuldyz-omirgali-voshitila-fanatov-nezhnym-obrazom/