Андрей Разин после смерти Шатунова заявил о пересоздании группы "Ласковый май"

Андрей Разин. Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Музыкальный продюсер Андрей Разин спустя четыре месяца после смерти Юрия Шатунова заявил, что группа "Ласковый май" будет создана заново из новых участников, передает NUR.KZ.

Такое заявление Разин сделал в своем Youtube-канале.

"Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, везде, где вы сможете их увидеть и услышать", — пояснил Разин.

Он также заявил, что через три месяца из Интернета и эфиров телеканалов удалят "все передачи, все ворованные кадры, все видеоизображения", связанные с группой "Ласковый май".

"Патент на "Юра Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" — за мной, они переданы американцам, поэтому все будет удалено", — высказался Разин.

Напомним, советского и российского певца Юрия Шатунова не стало 23 июня. Артисту было 48 лет. Юрий умер от обширного инфаркта. Последние минуты его жизни попали на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1995315-andrey-razin-posle-smerti-shatunova-zayavil-o-peresozdanii-gruppy-laskovyy-may/