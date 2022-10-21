Индийская актриса Авика Гор снялась в шестой части "Бизнеса по-казахски" (видео)

Авика Гор. Фото: instagram.com/avikagor

Индийская актриса Авика Гор, известная казахстанскому зрителю по сериалу "Келін", который транслировал телеканал Qazaqstan, сыграла в шестой части франшизы "Бизнес по-казахски", передает NUR.KZ.

В сентябре Нурлан Коянбаев приступил к съемках "Бизнеса по-казахски в Индии". Съемочная группа из Казахстана отправилась в Дели. В шестой части знаменитой франшизы можно будет увидеть Авику Гор, известную казахстанцам по роли Ананди.

Авика опубликовала кадры со съемочной площадки в своем Instagram, где имеет 1,2 млн подписчиков. На публикацию отреагировали Нурлан Коянбаев и Рамазан Амантай, а также ее индийские и казахстанские поклонники.

Ранее Авика Гор сыграла в фильме Нурлана Коянбаева I go to school, съемки которого проходили в Турции, девушка также заговорила на казахском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993695-indiyskaya-aktrisa-avika-gor-snyalas-v-shestoy-chasti-biznesa-po-kazahski-video/