"Сочинили на карантине": автор хита "Ұйқым келмейді" рассказал, как создавалась песня

Рамазан Амантай. Фото: instagram.com/ramantay

Актер, композитор и поэт Рамазан Амантай стал гостем программы "Жаңа түнгі студия" и ответил на вопросы Нурлана Коянбаева. Он рассказал о создании нашумевшей песни "Ұйқым келмейді", автором которой является.

Песню "Ұйқым келмейді", которая стала хитом всего лишь за день, Рамазан Амантай сочинил в соавторстве с Дианой Исмаил. Он написал слова, а Диана - музыку. Исполнила песню начинающая певица Алина Шакиева. К слову, Рамазан Амантай является автором слов более 400 отечественных песен.

"К песне нужно отнестись позитивно, ведь она является таковой. Три для подряд эта песня сотрясала Казнет. Ее везде широко обсуждали. Я старался воспринимать все мнения на позитивной ноте. И негатив, и позитив озвучивались в равной степени. Сначала много претензий предъявляли к исполнительнице, потом перекинулись на меня.

Вообще, эта песня была написана еще до знакомства с Алиной Шакиевой. В 2020 году, на карантине. Сначала были написаны стихи, потом моя хорошая приятельница, композитор Диана Исмаил сочинила музыку. Самое интересное, что когда мы предлагали ее другим певцам, тогда никто песню не критиковал", - отметил он.

Ведущий Нурлан Коянбаев добавил, что исполнение Алины было особенным, внимание слушателей привлек также ее акцент на казахском языке. Рамазан согласился с этим.

"Так песня обратилась в тренд. Хотя я сам не тот человек, который гонится за хайпом", - признался он.

Рамазана также спросили, отражает ли песня какие-либо переживания из его жизни, ведь поется в ней о любви. Поэт отшутился, отметив, что эфир программы смотрит и его жена, поэтому он опустит подробности.

Напомним, исполнительница "Ұйқым келмейді" Алина Шакиева рассказала, что старалась исполнить песню хорошо. Позже авторы хита обратились к фанатам с просьбой отнестись к песне с юмором. Автор музыки Диана Исмаил представила свою версию исполнения нашумевшего хита и восхитила зрителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1991378-sochinili-na-karantine-avtor-hita-uyqym-kelmeydi-rasskazal-kak-sozdavalas-pesnya/