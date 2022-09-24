Приехали фанаты со всего мира: грандиозный концерт Димаша Кудайбергена прошел в Алматы (фото)

Димаш Кудайберген. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, имя которого известно далеко за пределами страны, впервые провел долгожданный сольный концерт в Алматы. Грандиозное шоу Stranger состоялось 23 сентября на Центральном стадионе. Чтобы увидеть своего кумира воочию на концерт съехались его фанаты из разных уголков мира, передает NUR.KZ.

Центральный стадион был заполнен задолго до начала концерта. Фанаты спешили встретиться с любимым певцом, услышать уникальный голос и увидеть его очаровательную улыбку.

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

В Алматы съехались поклонники Димаша из 68 стран мира. 42 человека приехали на концерт Димаша из Испании. Фан-группа уже побывала на Кок-Тобе и успела полюбить казахскую национальную кухню.

"Мы находимся в Алматы уже два дня, приехали специально на концерт Димаша. Мы так счастливы. Не пропускаем ни одного его концерта, были уже в Дубае, Праге, Нью-Йорке. Мы очень любим Димаша, он замечательный, мы обожаем его голос, его характер", - призналась Кристина из Испании.

Фанаты Димаша из Испании. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Лена из Словакии рассказала, что Димаш покорил ее не только голосом, но и тем, как он чтит традиции и любит свою Родину. Благодаря Димашу жительница Словакии многое узнала о культуре казахского народа, а теперь увидела и красивые места нашего края.

"Я люблю Димаша уже не первый год. Мы здесь четыре дня, за это время увидели Кок-Тобе, Зеленый базар, озеро Кольсай, Чарынский каньон. Нас в группе 12 человек - есть фанаты из Словакии и Чехии. Обязательно пойдем завтра на фан-встречу с Димашем, а в понедельник уже улетаем домой", - рассказала фанатка.

Фанаты Димаша Кудайбергена из Словакии. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Мириады огней зажлись этим вечером на стадионе. Верные поклонники держали в руках светящиеся палочки и встречали Димаша восторженным ликованием, а также бурными аплодисментами. Публика скандировала его имя в предвкушении замечательного вечера.

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Исполнитель не подвел своих зрителей, он выложился на все сто процентов, показав ультрасовременное, масштабное и зрелищное шоу мирового уровня. В организации концерта было задействовано более 200 специалистов. Четыре сотни волонтеров оказали содействие в проведении мероприятия.

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Концерт длился около четырех часов. Зрители наслаждались живым выступлением Димаша. Его чарующий голос завораживал и пробирал до мурашек. Он пел на разных языках - казахском, русском, английском, китайском, французском. Играл на домбре, электрогитаре, барабанах и других инструментах.

Димаш Кудайберген. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Прозвучали уже полюбившиеся зрителям песни - "Любовь уставших лебедей", "Дайдидау", Stranger, Fly Away и многие другие, которые поклонники артиста спели вместе с ним. В рамках шоу Stranger певец также представил новые композиции.

Димаш и Абильмансур Кудайбергеновы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Димаш впервые исполнил песню, написанную его младшим братом Абильмансуром Кудайбергеном. Молодежная песня, навеянная творчеством известного французского музыканта FKJ, не оставила равнодушными зрителей.

Кроме этого, сам Абильмансур исполнил инструментальную композицию, автором которой является маэстро Ренат Гайсин.

Димаш Кудайберген. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

На концерте была также представлена композиция на испанском языке, текст которой был написан при содействии посольства Казахстана в Мексике. Артисту на протяжении всего концерта аккомпанировала его бэнд-группа.

В концерте также приняли участие Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и государственный ансамбль танца "Салтанат", а также большая интернациональная команда танцоров.

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Примечательно, что в рядах поклонников Димаша есть люди разных возрастов. Пенсионерка Багиля Амрешева рассказала, что очень обрадовалась, услышав, что концерт артиста состоится в Алматы и купила билет заранее.

"Наш дорогой Димаш прославляет Казахстан на весь мир. Он восхищает меня своей человечностью, я в восторге от того, как он проявляет уважение к старшим. Мне нравятся все его песни, неустанно слушаю его песни на разных языках", - отметила она.

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Поддержать молодого исполнителя пришли и представили отечественного шоу-бизнеса.

"Сегодня на концерт Димаша собрались все его друзья, творческие люди. Мы пришли его поддержать и насладиться концертом. Димаш нам как родной, мы давно дружим с его родителями. Нас радует, что здесь собралось такое большое количество людей, искренне любящих Димаша", - рассказал певец Мирас Бекжанов.

Димаш Кудайберген. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Самой ожидаемой премьерой на концерте стала авторская композиция Димаша "История одного неба". Ранее Димаш говорил, что снял самый дорогой клип в мире на данную композицию. А недавно вышел в свет его тизер. Певец признался, что желает людям только мирного неба, добра и взаимопонимания.

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Концерт Димаша в Алматы был незабываемым. Зрители пели вместе с артистом, смеялись над его шутками. Гости из других стран чувствовали себя как дома, ведь искусство - это то, что объединяет людей и стирает все границы.

Отметим, что 24 сентября Димаш встретится со своими фанатами в ледовом дворце "Алматы Арена".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989321-grandioznyy-solnyy-kontsert-dimasha-kudaybergena-sostoyalsya-v-almaty/