Вышел тизер нового клипа Димаша "История одного неба", названного самым дорогим в мире (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Вышел тизер нового видеоклипа "История одного неба" казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Премьера клипа самого дорогого клипа в мире состоится 24 сентября на фан-встрече артиста в Алматы, передает NUR.KZ.

Как рассказал Димаш на своей странице в Instagram, 12-минутное произведение посвящено единству людей на планете.

"Все мы делимся на расы, нации и религии, но все мы – дети одной планеты и живем под одним небом. Жизнь — это высшая ценность. Ни одна священная книга не призывает к уничтожению людей.

Мы должны научиться дружить, поскольку невозможно, чтобы из-за нескольких взрослых страдали миллионы детей. Будущее нашей планеты, будущее людей в наших руках, пусть будет мир во всем мире. Мы – дети одного Дома, одной Земли и одного Неба", - говорится в посте артиста.

Ранее Димаш Кудайберген рассказал, что снял клип на свою новую композицию "История одного неба". Артист заявил, что это самый дорогой в мире клип.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987276-vyshel-tizer-novogo-klipa-dimasha-istoriya-odnogo-neba-nazvannogo-samym-dorogim-v-mire-video/