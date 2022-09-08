Димаш Кудайберген заявил, что снял самый дорогой в мире клип (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/tccandler

Казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, что снял клип на его новую композицию "История одного неба". Сценарий к музыкальному фильму он написал сам. Артист также заявил, что это "самый дорогой в мире клип", передает NUR.KZ.

"Дорогие друзья, я снял самый дорогой в мире клип на мою новую композицию "История одного неба". Это сочинение я начал писать три года назад. Продолжительность композиции составит около 12 минут. Это видео можно назвать коротким клипом. Сценарий к этому музыкальному фильму я написал сам. Уже совсем скоро премьера", - пообещал Димаш на своей странице в Instagram.

Фанатов эта новость очень обрадовала.

"Привет, Димаш! Прекрасная новость! 12 минут счастья нас ждет! Будем летать с тобой в твоем небе! Сколько же одновременно ты проектов воплощаешь! Пусть все получается на ок! Любим тебя очень, Ди", "Так держать, наш принц музыки", "Спасибо, родной, за такие супер новости! Ждем с огромным нетерпением и даже не сомневаемся, что это будет нереальный шедевр!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986719-dimash-kudaybergen-zayavil-chto-snyal-samyy-dorogoy-v-mire-klip-video/