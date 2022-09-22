Юный казахстанец принял участие в концерте Егора Крида в Москве

Тимур Тян. Фото: instagram.com/tompaq.bala

Участник девятого сезона российского проекта "Голос. Дети" Тимур Тян из Кызылорды принял участие в концерте Егора Крида. Юный артист поблагодарил наставника за возможность выступить на большой сцене с известными российскими звездами, передает NUR.KZ.

На этапе "Слепых прослушиваний" вокального шоу Тимур Тян покорил Егора Крида, который взял его в свою команду Позже подросток из Кызылорды сделал презент наставнику и подарил ему домбру.

21 сентября в Москве состоялся концерт Егора Крида, в котором принял участие юный казахстанец. Об этом мальчик написал в соцсети.

"Вчера мы выступали на концерте Егора Крида в "Мегаспорте". Там было 16 тысяч зрителей. Были многие артисты российской эстрады - Филипп Киркоров, Джиган, Тимати, Mayot, Soda Luv, OG Buda, Blago White, HammAli & Navai, Нюша, Шуфутинский. Спасибо, брат Егор Крид, за возможность выступить на такой сцене, за такой опыт", - написал мальчик в своем Instagram.

"Тимка, ты крутой", "Молодец, рада за тебя! Творческого полета", "Ну красавчик", "Крутяк, Тима", "Ты такой молодец, представляю твои эмоции даже на расстоянии", - оставили свои отзывы подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989131-yunyy-kazahstanets-prinyal-uchastie-v-kontserte-egora-krida-v-moskve/