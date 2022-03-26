14-летний кызылординец покорил Егора Крида на шоу "Голос. Дети"

Тимур Тян и Егор Крид. Фото: instagram.com/tompaq.bala

14-летний Тимур Тян из Кызылорды стал участником популярного вокального шоу "Голос. Дети". На этапе слепых прослушиваний подросток покорил жюри и попал в одну из команд проекта.

В новом сезоне российского проекта "Голос. Дети" принял участие молодой певец из Казахстана. Тимуру Тян 14 лет, он приехал из Кызылорды и сразу покорил сердца наставников шоу.

Сам Тимур в профайле рассказал, что играет на 12 музыкальных инструментах и сам пишет музыкальные произведения.

"Вообще, до 10 лет я хотел стать футболистом, но меня мама отдала на курсы домбры. И моя учительница по домбре сказала, что у меня абсолютный слух. По футболу я сейчас не скучаю. Музыка – это сейчас вообще моя жизнь", – рассказал юный артист.

На этапе слепых прослушиваний Тимур Тян исполнил композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были". К участнику повернулся Егор Крид, тем самым взяв Тимура в свою команду.

"Спасибо вам, дядя Егор, что повернулись ко мне. Я очень рад, я очень хотел к вам, на самом деле. Я был совсем мал, когда слушал ваши песни. Спасибо вам большое", – сказал участник своему наставнику после выступления.

Фотографии с Кридом Тимур выложил в своем Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962217-14-letniy-kyzylordinets-pokoril-egora-krida-na-shou-golos-deti/