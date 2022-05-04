"Частичка Казахстана": участник шоу "Голос. Дети" из Кызылорды подарил Егору Криду домбру

Егор Крид и Тимур Тян. Фото: instagram.com/tompaq.bala

14-летний Тимур Тян, принявший участие в девятом сезоне проекта "Голос. Дети", сделал презент своем наставнику Егору Криду. Казахстанец подарил российскому певцу домбру, передает NUR.KZ.

Тимур Тян опубликовал в Instagram совместное фото с Егором Кридом, который держит в руках национальный казахский инструмент. Юный участник сделал незабываемый презент своему наставнику после окончания проекта.

Отметим, что сам Тимур играет на 12-ти музыкальных инструментах, а также пишет музыкальные произведения. У подростка абсолютный музыкальный слух, это стало известно после того, как его записали на музыкальные курсы домбры в 10-летнем возрасте.

Сейчас Тимур учится в музыкальной школе-интернате для одаренных детей имени Ахмета Жубанова в Алматы и планирует продолжить музыкальное образование дальше, поступив в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

"Подарил Егору казахский национальный музыкальный инструмент - домбру", - написал Тимур.

Подписчики прокомментировали пост талантливого мальчика. Они отметили, что это была очень хорошая идея.

"Супер. Очень крутой подарок!", "Хорош, Тимоха!", "Лучший подарок. Частичка Казахстана будет с Егором", "Красавчики, команда Егора лучшая", "Молодец, Тимур", "Какие красавчики", "Симпатяги" , "Кызылординцы все такие", "Тимур, удачи тебе, развивай свое творчество", "Легенды", "Круто", - отметили пользователи Сети.

Мы писали ранее, что Тимур Тян из Кызылорды покорил Егора Крида, выступив на шоу "Голос. Дети". А 11-летний казахстанец Сагын Омирбайулы из Шымкента прошел в суперфинал данного проекта и занял третье место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1968018-chastichka-kazahstana-uchastnik-shou-golos-deti-iz-kyzylordy-podaril-egoru-kridu-dombru/