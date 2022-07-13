"Ерке обиделась на меня": Айкын рассказал о сотрудничестве с AZ

Айкын. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген рассказал о том, как создавалась песня "Аспанда". Это новое творение Айкына и рэпера AZ - экс-солиста Ninety one и бывшего бойфренда певицы Ерке Есмахан. Накануне состоялась премьера клипа на эту песню.

Новая песня Айкына и Азамата Зенкаева, известного как AZ, порадовала их фанатов, однако создание такого тандема обидело Ерке Есмахан.

"Мелодия была написана и нам нужен был рэпер. Мы с моим помощником Асанали думали, с кем записать фит. И решили, что нам нужен AZ. Мы сразу же позвонили Ерке", - рассказал Айкын в интервью журналистам Gakku Plus.

До выхода песни в свет Ерке и Азамат Зенкаев расстались.

"Мы поговорили с Ерке, она сказала: "Сами, конечно, знаете, но это я вас познакомила". Я объяснил, что это творчество, мы с AZ не друзья. Это нужно для творчества. Песня все же вышла, Ерке обиделась на меня и отписалась в Инстаграм, я тоже отписался", - признался Айкын.

Однако певец надеется, что возникшее недопонимание вскоре забудется, ведь они работают в одной сфере.

"Еркеша, не обижайся! Такое бывает. Мы еще не раз встретимся на концертах и тоях", - обратился Айкын к коллеге по сцене.

Отметим, что это не первая работа Айкына и Азамата. В начале этого года исполнителями был представлен совместный трек "Өтіп кетті".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978180-erke-obidelas-na-menya-aykyn-rasskazal-o-sotrudnichestve-s-az/