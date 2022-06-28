"Настоящий джигит": Нурболат Абдуллин выполнил просьбу фанатки и подарил свое кольцо

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин поделился в соцсети небольшим видео, которое было снято во время его концерта в Аягозе. Артист выполнил просьбу молодой фанатки и подарил ей свое кольцо, передает NUR.KZ.

"Кольцо еще найдется, главное, чтобы зритель не был разочарован. Аягоз, рахмет", - написал Нурболат Абдуллин.

На кадрах видно, как певец протягивает руку, чтобы поздороваться с окружившими сцену поклонницами.

Одна из молодых фанаток попросила подарить ей кольцо, которое увидела на его пальце. Артист, улыбнувшись, снял кольцо и протянул девушке. От восторга она громко завизжала и тут же надела его на свой палец.

Подписчики в Instagram, где разместил видео Нурболат, оставили свои комментарии.

"Вау, красавчик, Нуреке. Какая счастливая девушка, которой досталось твое кольцо", "Хорошо, что обручалку не попросила", "Щедрость - одно из самых лучших качеств мужчины", "Молодец, не расстроил девушку", "Счастливая девушка", "Через сто лет на аукцион можно выставить, повезло ей", "Настоящий джигит", "Хорошо, что твои пальцы уцелели", "И как ей хватило смелости попросить кольцо?" - отметили комментаторы.

Ранее Нурболат Абдуллин поделился фотографией школьных лет. Он также признался, что ревнует свою красавицу-жену.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976014-nastoyaschiy-dzhigit-nurbolat-abdullin-vypolnil-prosbu-fanatki-i-podaril-svoe-koltso/