"И тогда уже был мачо": Нурболат Абдуллин поделился фотографией школьных лет

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный певец Нурболат Абдуллин опубликовал в Сети архивное фото своих школьных лет. Фанаты отметили, что артист уже тогда обладал обаянием и харизмой, передает NUR.KZ.

На старом фото Нурболат гордо стоит с завязанным синим галстуком.

"В то время галстук был особенным. Жаркамысская средняя школа. Выпускникам желаю удачи", - подписал Нурболат архивный снимок из своего альбома.

Подписчики оставили свои комментарии. Некоторые подшутили над артистом, отметив, что он любит распахивать рубашку на груди.

Отметим, что Нурболата Абдуллина, именуемого также Нурбуллиным, заслуженно называют одним из самых привлекательных мужчин казахстанского шоу-бизнеса. Артист ведет здоровый образ жизни и много времени проводит в тренажерном зале, совершенствуя свое тело.

"Синий галстук помешал тебе распахнуть грудь", "Уже тогда ты распахивал грудь, молнию на кофте расстегнул", "Какой симпатичный, пухленький", "Ты особенный, Нуреке", "Грудь, смотрю, тогда прикрыта была", "Братан, ты что в сторонке стоишь?", "Да ты и тогда уже был мачо", "Так похож на маму", "Какой это год?", "Ну что за спортивка!", "Мама ваша совсем не изменилась", "Какая замечательная память", - написали комментаторы.

Мы писали ранее, что танец Нурболата Абдуллина и его маленькой дочери очаровал Казнет. Певец также впечатлил фанатов эффектным прыжком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971171-i-togda-uzhe-byl-macho-nurbolat-abdullin-podelilsya-fotografiey-shkolnyh-let/