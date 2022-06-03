"Пробирает до мурашек": Анна Дзюба выпустила новый сингл

Анна Дзюба. Фото: instagram.com/asti

Певица Анна Дзюба, известная как Anna Asti, выпустила новый трек "По барам". Песня повествует о чувствах девушки, переживающей расставание с любимым, передает NUR.KZ.

Анна сообщила о премьере трека в Instagram.

"По барам" на всех цифровых площадках", - написала она, добавив, что с сегодняшнего дня доступен предзаказ ее первого сольного альбома "Феникс".

Подписчики поздравили ее с выходом сингла, которому напророчили стать хитом. Они отметили, что все песни Анны очень эмоциональны. Этот же трек и вовсе "пробирает до мурашек".

"Поздравляем с очередным топовым хитом, любим тебя", "Сияй, царица", "Огненная девочка, огненный трек!", "Боже, каждый трек все краше и краше", "И снова хит, Аня, спасибо тебе за твои шикарные песни", "Пробирает до мурашек, ваши песни прям пропитаны пережитым опытом и сильными эмоциями!", "Аня, рви всех, трек - пушка, альбом ждем", "Великолепно и душевно, как всегда", "Однозначно хит лета 2022 года", "Очередной шедевр", - отметили фанаты.

Поклонники артистки признались, что занесли песню в список любимых, чтобы часто слушать.

Мы писали также, что дуэт Анны Дзюбы и Филиппа Киркорова покорил меломанов. Ранее артистка раскрыла причину ухода из группы Artik & Asti и рассказала о дальнейших планах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972467-probiraet-do-murashek-anna-dzyuba-vypustila-novyy-singl/