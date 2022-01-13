Анна Дзюба раскрыла причину ухода из группы Artik & Asti и рассказала о дальнейших планах

Анна Дзюба. Фото: instagram.com/astiselfmade

Анна Дзюба, экс-солистка российской группы Artik & Asti, рассказала о причине, по которой ушла из дуэта. Она заявила, что выросла и им с Артемом Умрихиным пришло время "пойти сольными дорогами".

О том, что Анна покидает дуэт после десятилетней совместной работы, Artik сообщил еще в ноябре прошлого года в Instagram.

"С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь - писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik&Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе", – писал тогда Умрихин.

Теперь же Дзюба в интервью PeopleTalk объяснила, почему ушла.

"Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Артику за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте – это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так расставить точки над i и разойтись по сольным дорогам, но, мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся", - прокомментировала Анна.

Она подчеркнула, что у них с Артемом сохранились нормальные отношения, хоть и не очень близкие.

Певица заявила, что "обновилась" и ей хочется дать слушателю что-то новое, необычное.

"Я справилась с огромной переменой в моей жизни, и не скажу, что это было легко. Но самое главное, что сейчас я здесь, я вернулась в свой большой океан музыки, а это самое важное. Многое происходило за два месяца в моей голове. На данный момент я уверенно стою на ногах и чувствую, что у меня впереди большая и светлая дорога, которую я пройду не одна. В этом мне помогут люди, которые со мной, которые верят в меня", - пояснила экс-участница дуэта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1951002-anna-dzyuba-raskryla-prichinu-uhoda-iz-gruppy-artik-asti-i-rasskazala-o-dalneyshih-planah/