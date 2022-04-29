"Невероятное исполнение": дуэт Анны Дзюбы и Филиппа Киркорова покорил меломанов

Анна Дзюба. Фото: instagram.com/asti

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti, сообщила о выходе сингла "Хобби", который исполнила в дуэте с Филиппом Киркоровым. Артистка призналась, что для нее песня стала душевным разговором с близким человеком, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы Artik & Asti рассказала, как родилась идея песни "Хобби".

"Помню, как несколько месяцев назад мне нужен был очень важный совет, и я хотела поговорить только с одним человеком. Это был Филипп. Наш разговор выдался очень честным, душевным, да и слушать его истории из жизни - это всегда особое удовольствие.

Так и родилась идея песни, которую с легкостью воплотил в жизнь Дима Лорен в считанные дни. Так сложилось, что в жизни у меня не было наставников, людей, которых я хотела бы слушать, и уже 6 лет нет отца...

Хорошо, что тогда я пришла к вам, Филипп. Я очень вам благодарна за все ваши добрые слова и советы", - рассказала Анна в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Певица отметила, что эта песня для нее является очень значимой.

"Эта песня - разговор с очень нужным человеком в жизни, которого всегда и всем не хватает, друзей много, все они чудесные, но того самого, с кем хочется поделиться - нет. Это песня - поддержка, песня - объятия, песня - совет, песня - понимание, песня - любовь…

Пусть ее мелодия и слова обнимут крепко каждого из вас, кому это сейчас нужно или когда-нибудь понадобится. И пусть ваши сердца никогда не болят, не горюют и не разбиваются", - написала она.

В свою очередь, Филипп Киркоров признался, что очень ценит Анну.

"Анна, моя лучезарная. Меня так давно не цепляло. Твой свет, твое тепло, твой голос, твое отношение… Моя soul sister! Благодарю судьбу, что свела с тобой. "Хобби" за сутки нашла своего слушателя и взлетела на первую строчку чартов! Лети! И снова магическое "А" в моей жизни", - написал он.

Композиция нашла отзывы в сердцах слушателей.

"Шикарный дуэт", "Сильно, очень сильно", "Невероятное исполнение", "Ваши голоса волшебны вместе", "До мурашек, поздравляю с премьерой песни", "Пушка", "Огонь", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967445-neveroyatnoe-ispolnenie-duet-anny-dzyuby-i-filippa-kirkorova-pokoril-melomanov/