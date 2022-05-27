Напугавшая фанатов Say Mo взбудоражила их новым сексуальным образом (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo выложила серию новых сексуальных фотографий, обрадовав поклонников тем, что она снова "в строю". Комментировать вопросы о ее руке и своем состоянии артистка не стала, передает NUR.KZ.

Совсем недавно Say Mo встревожила фанатов своими новостями. Артистка показала кадры серьезно израненной и зашитой руки, а также заявила, что продает свой трек из-за срочной необходимости денег.

А теперь музыкальная исполнительница, по всей видимости, решила продемонстрировать, что подобные неприятности не могут выбить ее из колеи. На своей странице в Instagram Молдир выложила целую серию новых горячих фото.

"Mommy here (мамочка здесь - прим. ред.)", - заявила она.

На фотографиях Say Mo одета в облегающий комбинезон из тонкой полупрозрачной ткани черно-белого цвета. Провокационные позы добавили огня снимкам.

"Слов нет. Все со вкусом. Это единственная певица, которая делает все со вкусом", "Нереальная малышка", "Офигенная", "Королева", "Куколка", "Вау, круто", - отреагировали с привычным восторгом подписчики.

Некоторые же не смогли не побеспокоиться о состоянии певицы.

"Как рука?", "Моля, что с рукой? Даже мама переживает, твои сторис мне показывала, спрашивала, что случилось", "Что с тобой было?", "Самое главное, с mommy все хорошо", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971258-napugavshaya-fanatov-say-mo-vzbudorazhila-ih-novym-seksualnym-obrazom-foto/