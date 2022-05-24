"Ценим, любим и гордимся": Раушан Кудайберген трогательно поздравила брата с 28-летием (фото)

Димаш Кудайберген с сестренкой и братишкой. Фото: instagram.com/raushan_kudaibergen

Димаш Кудайберген сегодня празднует свое 28-летие. В честь дня рождения его сестренка Раушан трогательно поздравила брата, написав о своих чувствах, передает NUR.KZ.

"Ну, здравствуй, 28-й год моей жизни", - написал в своем Instagram артист.

Под постом певца, конечно, собралось множество поздравлений с днем рождения.

Сестренка Димаша тоже не осталась в стороне от них. В своем Instagram Раушан опубликовала снимок с братьями и написала трогательные слова.

"С новым возрастом тебя, брат! Живи долго, живи жизнью, полной радости. Будь благодарен за то, что у тебя есть! Будь всегда рядом с нами, мы тебя ценим, любим и гордимся тобой! Будь любимым гражданином своей страны, земли и мира! Береги себя! Пусть наши дни радости никогда не заканчиваются!" - пожелала сестренка артиста.

"Спасибо, котенок", - ответил Димаш на поздравление.

"С днем рождения, Димаш. Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Любим тебя из Аргентины", "Привет из Чили, люблю тебя. Счастливого 28-летия!", "Из Сан-Франциско желаем тебе много благословений", "С днем рождения, прекрасный, талантливый, удивительный человек. Желаю исполнения всех желаний. И надеюсь, что мир сможет наслаждаться твоим творчеством еще долгие годы. Много любви из Канады", - присоединились к поздравлениям поклонники артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970689-tsenim-lyubim-i-gordimsya-raushan-kudaybergen-trogatelno-pozdravila-brata-s-28-letiem-foto/