"Так на папу похожа": Жазира Байрбекова посвятила клип маленькой дочери

Жазира Байрбекова с дочерью. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова презентовала новый клип на песню "Кішкентай жүрегім". В съемках клипа приняла участие ее маленькая дочь Дара, которой и была посвящена песня, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова поделилась отрывком нового клипа в Instagram.

"Сегодня вышел клип на песню в моем исполнении "Кішкентай жүрегім". Песня посвящена всем маленьким сердечкам", - рассказала она.

Теплые кадры не могли оставить равнодушными ее фанатов. Умиленные подписчики отметили, что клип вышел очень красивым. Они не поскупились на похвалу в адрес артистки и ее малышки.

"Поздравляем с выходом клипа, Жазира!", "Как бы не сглазить, вы такие красивые", "Какой у вас голос сладкий", "Прекрасно вышло", "Пусть будет счастливым ваше маленькое сердце", "На вас похожа, но на папу больше", "Пусть растет умной и красивой девочкой", "Чудесная песня, замечательное исполнение", "Очень содержательная песня и красочный клип получился", "Так и хочется смотреть на эту маленькую принцессу", "Ой, так на папу похожа", - оставили свои отзывы поклонники и звездные коллеги.

Напомним, Жазира Байрбекова вспомнила свою юность. Примерившую образ яркой блондинки певицу не узнали фанаты. Она призналась, что не считает себя красавицей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970215-tak-na-papu-pohozha-zhazira-bayrbekova-posvyatila-klip-malenkoy-docheri/