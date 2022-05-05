"Мы слушали советы старших и строили свой очаг": Жазира Байрбекова вспомнила юность

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова навела на размышления своих подписчиков, подняв тему взаимоотношений молодых и умудренных опытом старших. Пост артистки в соцсети вызвал большой интерес среди ее подписчиков, передает NUR.KZ.

"Раньше мы слушали бесплатные советы старших и строили свой очаг, а сейчас нет старших, дающих мудрые советы? Или же нет желающих их слушать среди молодых?" - задалась вопросом Жазира.

Для поста в Instagram Жазира выбрала колоритное фото, где сидит верхом на белом скакуне. На певице платье в национальном стиле и головной убор, образ артистки дополнили затейливые серьги.

Подписчики оставили свои комментарии. Многие считают, что сейчас молодежь не прислушивается к дельным советам. Ну а кто-то уверен, что и советчиков сейчас нет.

"Если бы слушали, то сказать многое можно же", "Мне кажется, что оба варианта", "Не осталось сейчас мудрых советчиков у нас, да и молодые не слушают", "Сейчас все, что даром дается - не ценится", "Молодежь не собирается жить по чьим-то советам, все умные, сами все знают", "А мне кажется, у нас уже нет тех, кто считается мудрецом. Раньше старики учили уму-разуму, а сейчас я такого не слышу", - отметили читатели Жазиры.

Мы писали ранее, что Жазира Байрбекова призналась, что не считает себя идеальной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968160-my-slushali-sovety-starshih-i-stroili-svoy-ochag-zhazira-bayrbekova-vspomnila-yunost/