11-летний казахстанец занял третье место в шоу "Голос. Дети"

Сагын Омирбайулы. Кадр из видео: Первый канал

11-летний Сагын Омирбайулы из Шымкента прошел в суперфинал девятого сезона шоу "Голос. Дети" и занял третье место. Юный казахстанец в финале исполнил романс "Очи черные", а в суперфинале - песню "Единственная моя" Филиппа Киркорова, передает корреспондент NUR.KZ.

Объявлен победитель девятого сезона проекта "Голос. Дети". Его выбирали зрители. Лучшей стала 8-летняя Аделия Загребина. Она набрала 40 процентов голосов.

На втором месте оказалась София Олареско - 32 процента, третью строчку занял казахстанец Сагын Омирбайулы - за него проголосовали 27 процентов зрителей.

Как признался юный житель Шымкента, он не ожидал, что дойдет до суперфинала.

"Я в шоке вообще", - заявил исполнитель.

Напомним, ранее сообщалось, что 11-летний казахстанец прошел в финал 9-го сезона шоу "Голос. Дети". Его наставницей на проекте была Полина Гагарина.https://www.nur.kz/showbiz/career/1963231-yunyy-kazahstanets-proshel-v-final-shou-golos-deti/

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967580-11-letniy-kazahstanets-zanyal-trete-mesto-v-shou-golos-deti/