Юный казахстанец прошел в финал шоу "Голос. Дети"

Сагын Омирбайулы. Фото: instagram.com/voice1tv

11-летний Сагын Омирбайулы из Шымкента прошел в финал 9-го сезона шоу "Голос. Дети". Новый выпуск проекта показали 1 апреля на Первом канале, передает корреспондент NUR.KZ.

"Малика Тайгибова и Сагын Омирбайулы - финалисты девятого сезона шоу "Голос. Дети". Поздравляем ребят и желаем удачи на прямых эфирах", - говорится на официальной странице проекта в Instagram.

1 апреля выступала команда Полины Гагариной. Из 15 юных исполнителей в следующий этап прошли 5, в их числе оказался и казахстанец Сагын Омирбайулы.

Он исполнил песню "Скажите, девушки, подружке вашей". Неаполитанская композиция Dicitencello vuje была написана в 1930 году. В России известна в переводе Михаила Улицкого и в исполнении Сергея Лемешева.

В разное время ее пели Муслим Магомаев, Дмитрий Хворостовский, Леонид Утесов. Существуют версии песни на английском, финском, китайском языках.

Напомним, в 2020 году Сагын Омирбайулы был в числе 30 претендентов на участие в "Детском Евровидении" от Казахстана.

Также недавно сообщалось, что 14-летний кызылординец Тимур Тян покорил Егора Крида на шоу "Голос. Дети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963231-yunyy-kazahstanets-proshel-v-final-shou-golos-deti/