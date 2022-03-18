"Легенды встретились": Данияр Джумадилов и Азамат Мусагалиев исполнили песню группы Rin'Go

Данияр Джумадилов и Азамат Мусагалиев. Кадр из видео: instagram.com/daniyar_dzhumadilov

КВН-щик Данияр Джумадилов порадовал своих фанатов, опубликовав интересное видео в соцсети. На записи он и его коллега Азамат Мусагалиев демонстрируют певческий талант. Как выяснилось, их оператором был Денис Дорохов, передает NUR.KZ.

Капитан команды КВН "Сборная Камызякского края" Азамат Мусагалиев и лидер команды "Спарта" Данияр Джумадилов исполнили под гитару песню казахстанской группы Rin'Go "По берегу".

"Иногда нужно просто послушать музыку… В конце - истерика, слом и неожиданность", - написал Данияр в своем Instagram.

Исполнение высоко оценили фанаты юмористов. Они отметили, что ребята очень талантливы, а песня просто замечательная. В конце видео в кадре внезапно появляется юморист Денис Дорохов и подпевает им. Его неожиданный выход рассмешил подписчиков.

"Очень красиво. Но Дорох лучше всех", "Как же душевно звучат песни под гитару. Как талантливы вы, ребята!", "Легенды встретились", "Ребят, вы такие классные", "Дениска очень крут!", "Так приятно вас слушать", "Красавчики", "Как же здорово! Талантливые люди талантливы во всем!", "Казахи, молодцы", "Браво!", "Очень круто", "Здорово!" - написали они.

Напомним, Азамат Мусагалиев рассказал, как смотрел КВН в детстве. А Данияр Джумадилов провел урок казахского языка для Гарика Харламова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961529-legendy-vstretilis-daniyar-dzhumadilov-i-azamat-musagaliev-ispolnili-pesnyu-gruppy-ringo/