"Не помню, чтобы мы смеялись": Азамат Мусагалиев рассказал, как смотрел в детстве КВН

Азамат Мусагалиев. Фото: instagram.com/azabraza1984

Капитан команды КВН "Сборная Камызякского края" Азамат Мусагалиев стал гостем YouTube-шоу "Мне смешно". Телеведущий рассказал о своем детстве, вспомнил, как смотрел с родителями КВН и признался, что его может развеселить сейчас.

Азамат Мусагалиев рассказал, что с передачей КВН знаком с детства.

"С детства мы смотрели КВН. КВН - это для нас была такая передача, все тишина, и мы все сидели смотрели. Я не помню, чтобы мы сидели смеялись. Отец смеялся. Мама, по-моему, не понимала. Мама у меня юмор не понимает. Мама понимает юмор такой, "чарличаплинский": кто-то упал, поскользнулся. А такое, чтобы над шуткой она посмеялась, такое очень редко.

А я просто смотрел, потому что другое ничего не включат. Это же была развлекательная передача, интересно было, передача была яркая. А маме нравилось, как они поют. Говорила: "Какие молодцы, как они хором классно поют!" - рассказал Азамат в программе.

Мама заметила, что Азамат хорошо поет. Она отдала его в музыкальную школу. Его с братишкой воспитывали в строгости, однако маленький Азамат всегда находил повод для шуток.

"Как такового прикола в семье у нас не было никогда. Я с детства угорал сам. Не помню, чтобы мы вместе всей семьей ехали и прям смеялись. С младшего братишки своего я, конечно, сильно смеялся.

Мы всегда находили с отцом над кем угорать. Он просто мне говорил: "Иди сюда, смотри, что я ему сейчас скажу, смотри, что он сейчас будет говорить". Он не понимал и не знал, как называются части компьютера, но то, как говорил их сосед он точно знал, что это не так.

А сосед сидел и говорил: "Купил себе прогрессор и телевизор". Он собирал себе компьютер, и я ухахатывался, что он неправильно говорил, а отец ржал с того, что я ржу", - поделился воспоминаниями Азамат.

Телеведущий отмечает, что сейчас его очень веселят проделки маленькой дочери.

"Мне очень редко бывает сильно смешно, чтоб ухахатывался до слез. Но недавно жена прислала видео с дочерью - вот она меня и веселит. Дочь, оказывается, думала, что песни второй раз не поют. Ну, например, ехали с ней, она пела, потом сказала: "У меня уже есть три композиции". Я спросил: "А первая какая?" А она отвечает: "Не знаю, я же ее уже спела". Вот так меня веселит", - отметил Азамат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948317-ne-pomnyu-chtoby-my-smeyalis-azamat-musagaliev-rasskazal-kak-smotrel-v-detstve-kvn/