"Ты мой учитель": Харламов поблагодарил Джумадилова за урок казахского языка (видео)

Гарик Харламов. Фото: YouTube-канал Азамата Мусагалиева

КВН-щик Данияр Джумадилов провел урок казахского языка юмористу Гарику Харламову. К уроку проявила интерес и маленькая дочь Гарика, передает NUR.KZ.

Капитан команды КВН "Спарта" Данияр Джумадилов опубликовал на своей страничке в Instagram интересный видеоролик. На кадрах КВН-щик учит Гарика Харламова казахскому языку. Юмористы общаются по видеосвязи.

"Урок казахского языка. Родной язык - моя гордость", - подписал видео Данияр.

Видно, что Гарик проявляет интерес к "языковому курсу" от Джумадилова.

"Нет-нет, Гарик, я сказал "рақмет сізге" - "спасибо вам". "Рақмет" - это спасибо, "сізге" - это вам", - сказал Данияр.

Благодарный ученик произнес заученную фразу без акцента.

"Все. Рақмет сізге. Спасибо. Буду знать. Ты мой учитель", - ответил Гарик.

В конце урока Гарик произносит слова благодарности на казахском языке вместе с дочерью.

На видео еще один российский коллега Джумадилова благодарит его за информацию.

"Рақмет" - это "спасибо", я думаю, что все время говорит Нурлан (Нурлан Сабуров - прим. ред.) в конце стендапа. Я думал, он кого-то зовет все время. Все, понял. Круто, что мы тут умнее становимся", - заключил он.

Мы писали ранее, что в начале января Гарик Харламов с высокой температурой попал в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1953203-ty-moy-uchitel-harlamov-poblagodaril-dzhumadilova-za-urok-kazahskogo-yazyka-video/