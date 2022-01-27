"Ты мой учитель": Харламов поблагодарил Джумадилова за урок казахского языка (видео)

КВН-щик Данияр Джумадилов провел урок казахского языка юмористу Гарику Харламову. К уроку проявила интерес и маленькая дочь Гарика, передает NUR.KZ.
Капитан команды КВН "Спарта" Данияр Джумадилов опубликовал на своей страничке в Instagram интересный видеоролик. На кадрах КВН-щик учит Гарика Харламова казахскому языку. Юмористы общаются по видеосвязи.
"Урок казахского языка. Родной язык - моя гордость", - подписал видео Данияр.
Видно, что Гарик проявляет интерес к "языковому курсу" от Джумадилова.
"Нет-нет, Гарик, я сказал "рақмет сізге" - "спасибо вам". "Рақмет" - это спасибо, "сізге" - это вам", - сказал Данияр.
Благодарный ученик произнес заученную фразу без акцента.
"Все. Рақмет сізге. Спасибо. Буду знать. Ты мой учитель", - ответил Гарик.
В конце урока Гарик произносит слова благодарности на казахском языке вместе с дочерью.
На видео еще один российский коллега Джумадилова благодарит его за информацию.
"Рақмет" - это "спасибо", я думаю, что все время говорит Нурлан (Нурлан Сабуров - прим. ред.) в конце стендапа. Я думал, он кого-то зовет все время. Все, понял. Круто, что мы тут умнее становимся", - заключил он.
Мы писали ранее, что в начале января Гарик Харламов с высокой температурой попал в больницу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1953203-ty-moy-uchitel-harlamov-poblagodaril-dzhumadilova-za-urok-kazahskogo-yazyka-video/