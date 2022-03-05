Лидер Rammstein, The Killers и Игги Поп отменили свои концерты в России

Тиль Линдеманн. Фото: instagram.com/till_lindemann_official

Лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн объявил об отмене своих концертов в Москве и Новосибирске. При этом его планы на выступления в других городах в рамках тура не изменились, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Линдеманн опубликовал афишу запланированных концертов. В них обозначены выступления в таких городах, как Киев, Рига, Прага, Братислава. При этом декабрьские мероприятия в Новосибирске и Москве отменены. О причине отмены музыкальный исполнитель писать не стал.

Story Линдеманна. Скрин: instagram.com/till_lindemann_official

Свои выступления в России в рамках фестиваля Park Live отменили также рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп, сообщает издание TMZ. Фестиваль должен был состояться в июле этого года.

Отказ от приезда в Москву артисты объяснили ситуацией в Украине.

Организаторы фестиваля Park Live заявили, что билеты, купленные на выступление Игги, будут действительны на будущий его концерт.

"Друзья! Игги Поп принял решение отменить выступление на Park Live. Билеты, купленные на 10 июля 2022, останутся действительны на будущее выступление артиста, которое, мы верим, обязательно состоится. Если вы приняли решение вернуть билет, заявку можно оформить по месту приобретения до 31 марта", - говорится на Instagram-странице фестиваля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1959459-lider-rammstein-the-killers-i-iggi-pop-otmenili-svoi-kontserty-v-rossii/