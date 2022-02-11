Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Беларуси

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сообщил своим фанатам, что скоро отправится в Минск, где проведет свой сольный концерт. Поклонников также ждет встреча с кумиром в Дубае, передает NUR.KZ.

Артист обратился к своим подписчикам в Instagram.

"Друзья, рад сообщить вам новость о том, что 2 апреля на площадке "Минск Арена" состоится мой сольный концерт. С радостью приглашаю вас всех. Люблю вас очень сильно, уважаю, скучаю по вам", - сказал он в коротком видеообращении.

Отметим, что специальным гостем на концерте Димаша будет известный российский композитор Игорь Крутой, который написал для молодого исполнителя несколько красивых песен.

Поклонники Димаша с радостью восприняли новость. Они отметили, что с нетерпением ждут встречи с ним.

"Спасибо за приглашение в Минск! Ура! Мы будем! Сил нет ждать", "И не только сябры, Димаш, мы тут всем миром едем", "Мы обязательно прилетим! До встречи", "Димаш, родной, мы готовы, сидим на чемоданах", "Минск, готовься, скоро радость наша посетит вас", "Очень радостно, что начались сольники! Удачи, Орфей", - написали они.

Напомним, 25 марта фанатов Димаша ожидает большой концерт в Дубае. А недавно певец поделился кадрами исполнения песни на китайском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955723-dimash-kudaybergen-vystupit-s-solnym-kontsertom-v-belarusi/