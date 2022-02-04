"Загоняем в топы": Клава Кока и Артур Пирожков сняли совместный клип в Дубае

Клава Кока и Александр Ревва. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица и видеоблогер Клава Кока сообщила о выходе совместного клипа с Артуром Пирожковым (псевдоним Александра Реввы). Клип был снят в солнечном Дубае, передает NUR.KZ.

Клава Кока сообщила, что новый клип уже можно увидеть в YouTube.

"Клип "Хочешь" в Сети. Sugar daddy и miss Харизма очень постарались для вас! Делитесь эмоциями. И делитесь с друзьями! Этот заряд позитива и огня должен увидеть каждый! Ведь "когда рядом две бомбы, то случается "Бум", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Тепло, море, солнце, красивые наряды - все это есть в ярком танцевальном клипе. Артисты разъезжают в Дубае на кабриолете и лошадях, катаются на яхте и поют о любви.

Поклонники Клавы остались без ума от музыкальной новинки.

"Я в восторге! Какие образы, какие локации, как все красиво", "Клава, это пушка!", "Невероятный летний вайб", "Это обязано быть на первом месте", "Это восхитительно! Отдельный восторг образам в клипе", "Уже загоняем в топы", "Так сильно понравился, что хочется еще", "Это горячо!", "Закат крутой, Дубай тоже, вы краши", - написали они.

Напомним, Дима Билан отругал Клаву Коку за пьяные видео с Ольгой Бузовой. Позже Клава оказалась на костылях после падения на Куршевеле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1954663-zagonyaem-v-topy-klava-koka-i-artur-pirozhkov-snyali-sovmestnyy-klip-v-dubae/