"Я думал, ты крутая": Дима Билан отругал Клаву Коку за пьяные видео с Ольгой Бузовой

Клава Кока и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/klavacoca

Певец Дима Билан, недавно признавшийся в третьей степени алкоголизма, осудил Клаву Коку за то, что опубликовала видео с участием нетрезвой, судя по поведению, Ольги Бузовой. Артист заявил, что Кока подставила подругу, передает NUR.KZ.

Клава Кока и Ольга Бузова одновременно отправились отдыхать на Куршевель. Тиктокерша подробно освещает их отдых в своем Instagram. В одном из Stories она выложила видео с участием Бузовой, которая, по всей видимости, в тот момент была нетрезвой.

На кадрах Ольга шла по улице в банном халате, накинув сверху куртку Клавы, и в какой-то момент едва не села в снег.

"Мы просто идем в спа. Ползем. Ты в моей куртке, не валяйся, пожалуйста", - смеется на видео Кока, обращаясь к Бузовой.

Видео появилось во многих пабликах. Увидел его и Дима Билан, который сразу поспешил выразить свое возмущение поведением Клавы.

"Посмотрел сегодня паблики и испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Я понимаю, что это Куршевель. Мы проходили это лет 12 назад. Но это Оля Бузова, которая тебе помогла. Тебе не стыдно? Я думал, ты крутая девчонка, а ты мелочная", - высказался певец, который сейчас отдыхает на Мальдивах.

Напомним, ранее Дима Билан признался, что у нее третья стадия алкоголизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1950945-ya-dumal-ty-krutaya-dima-bilan-otrugal-klavu-koku-za-pyanye-video-s-olgoy-buzovoy/