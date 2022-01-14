"Допрыгалась": Клава Кока оказалась на костылях после падения на Куршевеле

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская тиктокерша и певица Клава Кока неудачно упала на Куршевеле, после чего оказалась на больничной койке. Теперь знаменитость передвигается на костылях, передает NUR.KZ.

Историю неудачного катания Клава рассказала в Instagram.

Певица выложила видео, на котором она спускается со склона, сидя на спине мужчины.

"Это было лучшее впечатление за этот год. Но...", - заинтриговала Кока подписчиков.

На следующих кадрах она показала себя на больничной койке, а также момент своего падения во время катания на лыжах. Блогерша пояснила, что кости, к счастью целы, но произошло растяжение связок.

Клава также пожаловалась на стоимость рентгеновского снимка, который обошелся ей в 35 тысяч рублей (почти 200 тысяч тенге).

Продемонстрировала знаменитость фанатам и свои костыли.

"Знакомьтесь! Мои кенты на ближайшее время. Все тело в ушибах, но главное - жива и без переломов. Сегодня я пробую что-то для себя новое. Если честно, ощущения непривычные", - оптимистично высказалась тиктокерша, посоветовав всем кататься аккуратно либо мыслить позитивно.

Падать духом она не стала, пояснив, что у нее теперь есть время выспаться, ответить всем на сообщения и поработать.

Видео с моментами, предшествующими падению, артистка также выложила в ленте.

"Допрыгалась. Теперь ковыляю на костылях", - написала Кока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951101-doprygalas-klava-koka-okazalas-na-kostylyah-posle-padeniya-na-kurshevele-video/