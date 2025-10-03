Токаев поедет в Азербайджан и встретится с Ильхамом Алиевым
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6 и 7 октября посетит с визитом Азербайджан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как рассказали в Акорде, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6-7 октября посетит Азербайджан.
Отмечается, что глава государства примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.
Отметим, в августе текущего года Токаев и Алиев поговорили по телефону. Произошло это после того, как Армения и Азербайджан в Белом доме подписали историческую Декларацию о мирном урегулировании конфликта.
В разговоре Токаев подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров, а также отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене.
К слову, на следующий день Токаев созвонился с Пашиняном и поздравил и его с подписанием декларации.
Кроме того, пресс-служба Токаева сообщала, что в октябре может состояться государственный визит в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева.
