Казахстанцев призвали проверять сроки нахождения на территории России из-за новых правил
Казахстанцам напомнили, что срок пребывания в России в течение года не должен превышать 90 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Комитета автомобильного и транспортного контроля.
В Комитете напомнили, что с 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в миграционное законодательство. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации, в том числе казахстанцев, сокращен со 180 до 90 дней в течение календарного года, независимо от количества въездов и выездов.
"Данные требования распространяются, в том числе, на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки. В настоящее время российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений в отношении граждан Республики Казахстан, занятых в сфере международных перевозок", - отмечается в сообщении.
До принятия соответствующего решения казахстанским перевозчикам рекомендуют заблаговременно проверять перед отправкой сроки нахождения своих водителей на территории Российской Федерации, чтобы избежать возможных нарушений и связанных с ними последствий.
Напомним с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года.
До этого правительство России утвердило проведение эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.
С 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.
Но посольство Российской Федерации в Казахстане разъяснило, что электронное заявление и регистрация биометрических данных с 30 июня являются экспериментом и носят рекомендательный характер.
