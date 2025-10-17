jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Казахстанцев призвали проверять сроки нахождения на территории России из-за новых правил

      Опубликовано:

      Документ гражданина Республики Казахстан
      Паспорт гражданина Республики Казахстан. Иллюстративное фото: Valeriia Mitriakova / Getty Images

      Казахстанцам напомнили, что срок пребывания в России в течение года не должен превышать 90 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Комитета автомобильного и транспортного контроля.

      В Комитете напомнили, что с 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в миграционное законодательство. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации, в том числе казахстанцев, сокращен со 180 до 90 дней в течение календарного года, независимо от количества въездов и выездов.

      "Данные требования распространяются, в том числе, на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки. В настоящее время российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений в отношении граждан Республики Казахстан, занятых в сфере международных перевозок", - отмечается в сообщении.

      До принятия соответствующего решения казахстанским перевозчикам рекомендуют заблаговременно проверять перед отправкой сроки нахождения своих водителей на территории Российской Федерации, чтобы избежать возможных нарушений и связанных с ними последствий.

      Напомним с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года.

      До этого правительство России утвердило проведение эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.

      С 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

      Но посольство Российской Федерации в Казахстане разъяснило, что электронное заявление и регистрация биометрических данных с 30 июня являются экспериментом и носят рекомендательный характер.

